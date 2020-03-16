Кировские вузы переводят студентов на дистанционное обучение

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Кировские вузы стали переводить студентов на дистанционное обучение.
Кировские вузы переводят студентов на дистанционное обучение
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

В частности, такое решение приняли в ВятГСХА. Студенты станут обучаться дистанционно со вторника, 17 марта, заявил проректор по учебно-методической работе Михаил Поярков.

С 17 по 29 марта в академии вводят свободное посещение лекций. Также будут проводиться лекции в онлайн-режиме.

С 16 марта на дистанционное обучение перешли в ВятГУ. Отменены все массовые мероприятия, а также командировки сотрудников.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что краснодарские вузы начали переводить студентов на дистанционное обучение.

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