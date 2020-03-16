Краснодарские вузы начали переводить студентов на дистанционное обучение

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Краснодарские вузы начали вводить дистанционное обучение для студентов из-за ситуации с коронавирусом.
Краснодарские вузы начали переводить студентов на дистанционное обучение
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Юга.ру».

На сайте Кубанского государственного технологического университета говорится, что с 17 марта вуз организует контактную работу студентов и преподавателей исключительно в электронной информационно-образовательной среде.

В Кубанском государственном медицинском университете рассказали, что вуз работает согласно правилам и рекомендациям Рособрнадзора, а лекции переведены в дистанционный режим.

На сайте Кубанского государственного аграрного университета появилась информация, что в вузе с 16 по 29 марта вводят режим свободного посещения занятий.

Также стало известно, что среднепрофессиональные образовательные учреждения Нижнего Тагила переходят на дистанционное обучение. Об этом информирует Tagilcity.ru.

«Это связано с выполнением санитарно-эпидемиологических требований для того, чтобы не допустить завоз и распространение коронавируса», — сказали в Торгово-кулинарном колледже.

В Торгово-экономическом колледже и Нижнетагильском железнодорожном колледже также переходят на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что российским школьникам могут продлить каникулы из-за коронавируса.

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