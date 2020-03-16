Краснодарские вузы начали переводить студентов на дистанционное обучение
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- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Юга.ру».
На сайте Кубанского государственного технологического университета говорится, что с 17 марта вуз организует контактную работу студентов и преподавателей исключительно в электронной информационно-образовательной среде.
В Кубанском государственном медицинском университете рассказали, что вуз работает согласно правилам и рекомендациям Рособрнадзора, а лекции переведены в дистанционный режим.
На сайте Кубанского государственного аграрного университета появилась информация, что в вузе с 16 по 29 марта вводят режим свободного посещения занятий.
Также стало известно, что среднепрофессиональные образовательные учреждения Нижнего Тагила переходят на дистанционное обучение. Об этом информирует Tagilcity.ru.
«Это связано с выполнением санитарно-эпидемиологических требований для того, чтобы не допустить завоз и распространение коронавируса», — сказали в Торгово-кулинарном колледже.
В Торгово-экономическом колледже и Нижнетагильском железнодорожном колледже также переходят на дистанционное обучение.
Ранее сообщалось, что российским школьникам могут продлить каникулы из-за коронавируса.