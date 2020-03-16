Российским школьникам могут продлить каникулы из-за коронавируса

Правительство России рассматривает возможность продления школьных каникул из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Как отмечается, такой пункт содержится в перечне мер, которые было поручено проработать на совещаниях в кабмине.

Ранее российским вузам рекомендовали перейти на дистанционное обучение в связи с риском распространения коронавируса.

В Минобрнауки создали оперативный штаб. Ожидается, что до 18 марта будет опубликован перечень онлайн-курсов.

Так, МГУ имени М.В. Ломоносова с 17 марта разрешит студентам перейти на удалёнку.