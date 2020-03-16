Российским школьникам могут продлить каникулы из-за коронавируса
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- РИА Новости
Как отмечается, такой пункт содержится в перечне мер, которые было поручено проработать на совещаниях в кабмине.
Ранее российским вузам рекомендовали перейти на дистанционное обучение в связи с риском распространения коронавируса.
В Минобрнауки создали оперативный штаб. Ожидается, что до 18 марта будет опубликован перечень онлайн-курсов.
Так, МГУ имени М.В. Ломоносова с 17 марта разрешит студентам перейти на удалёнку.