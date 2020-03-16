МГУ с 17 марта разрешит студентам перейти на дистанционное обучение

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова с 17 марта разрешит студентам перейти на дистанционное обучение на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующий приказ.

В документе говорится о необходимости при реализации образовательных программ МГУ предусмотреть возможность перевода студентов на обучение по индивидуальным планам, «в том числе с использованием дистанционного обучения и электронных образовательных технологий».

Ранее Министерство науки и высшего образования рекомендовало российским вузам перейти на дистанционное обучение студентов из-за коронавируса.