Вузам в России рекомендовано ввести дистанционное обучение студентов
- РИА Новости
«Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ, в котором рекомендуется начиная с 16 марта 2020 года организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
Вузы обязаны обеспечить реализацию образовательных программ в полном объёме, а также предусмотреть возможность индивидуальных каникул для обучающихся и обучение студентов по индивидуальному плану.
В Минобрнауки создали оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса.
Ожидается, что не позднее 18 марта будет опубликован перечень онлайн-курсов для свободного использования студентами при освоении образовательных программ.
Ранее Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Псковский государственный университет решили перейти на дистанционную форму обучения.