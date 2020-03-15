Вузам в России рекомендовано ввести дистанционное обучение студентов

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Российским вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение студентов в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Министерство науки и высшего образования.
Вузам в России рекомендовано ввести дистанционное обучение студентов
  • РИА Новости

«Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ, в котором рекомендуется начиная с 16 марта 2020 года организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Вузы обязаны обеспечить реализацию образовательных программ в полном объёме, а также предусмотреть возможность индивидуальных каникул для обучающихся и обучение студентов по индивидуальному плану.

В Минобрнауки создали оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса.

Ожидается, что не позднее 18 марта будет опубликован перечень онлайн-курсов для свободного использования студентами при освоении образовательных программ.

Ранее Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Псковский государственный университет решили перейти на дистанционную форму обучения.

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