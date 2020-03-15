СПбГУ и Псковский университет переходят на дистанционное обучение

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Псковский государственный университет с 16 марта переходят на дистанционную форму обучения в качестве меры профилактики по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом пишет «Российская газета».

По словам врио ректора вуза Натальи Ильиной, данная мера затронет только студентов, преподаватели и сотрудники университета будут работать в прежнем режиме.

В то же время в СПбГУ дистанционное обучение вводится на факультете свободных искусств и наук и в Высшей школе менеджмента (образовательные программы «юриспруденция» и «экономика и управление»).

Ранее Минпросвещения рекомендовал школам, детсадам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования в России перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения COVID-19.

Учитель магаданской гимназии №13 Константин Зеленский в беседе с URA.RU прокомментировал идею о переходе на дистанционное обучение в школах.