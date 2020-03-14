Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение

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Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение
  • РИА Новости

«В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и защиты здоровья детей Министерство просвещения России направило во все регионы страны рекомендации... при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Москве и Подмосковье ввели дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19.

В частности, с 16 марта в школах вводится режим свободного посещения.

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