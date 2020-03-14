В Подмосковье ввели режим свободного посещения школ из-за COVID-19

Власти Подмосковья вслед за Москвой объявили о дополнительных мерах в целях нераспространения коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, несовершеннолетним учащимся разрешается с согласия родителей не посещать учебные заведения.

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьёв.

«Разрешить посещение занятий несовершеннолетними учащимися государственных образовательных организаций Московской области по усмотрению родителей, опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности», — приводит его сообщение ТАСС.

В то же время Воробьёв обязал членов семей граждан, вернувшихся из стран, обстановка в которых признана неблагоприятной в связи с распространением коронавирусной инфекции, также соблюдать карантин на дому в течение 14 дней.

Ранее аналогичные меры были приняты в Москве.