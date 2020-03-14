В Подмосковье ввели режим свободного посещения школ из-за COVID-19
- РИА Новости
Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Разрешить посещение занятий несовершеннолетними учащимися государственных образовательных организаций Московской области по усмотрению родителей, опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности», — приводит его сообщение ТАСС.
В то же время Воробьёв обязал членов семей граждан, вернувшихся из стран, обстановка в которых признана неблагоприятной в связи с распространением коронавирусной инфекции, также соблюдать карантин на дому в течение 14 дней.
Ранее аналогичные меры были приняты в Москве.