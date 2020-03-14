В Подмосковье ввели режим свободного посещения школ из-за COVID-19

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Власти Подмосковья вслед за Москвой объявили о дополнительных мерах в целях нераспространения коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, несовершеннолетним учащимся разрешается с согласия родителей не посещать учебные заведения.
В Подмосковье ввели режим свободного посещения школ из-за COVID-19
  • РИА Новости

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьёв.

«Разрешить посещение занятий несовершеннолетними учащимися государственных образовательных организаций Московской области по усмотрению родителей, опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности», — приводит его сообщение ТАСС.

В то же время Воробьёв обязал членов семей граждан, вернувшихся из стран, обстановка в которых признана неблагоприятной в связи с распространением коронавирусной инфекции, также соблюдать карантин на дому в течение 14 дней.

Ранее аналогичные меры были приняты в Москве.

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