Эксперт прокомментировал идею перехода на дистанционное обучение

Учитель магаданской гимназии №13 Константин Зеленский прокомментировал сообщение о том, что Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение.

«В дистанционном обучении гораздо больше плюсов. Это сокращает время на посещение школы и даёт возможность детям, которые по каким-то причинам не смогли сегодня пойти в школу, получить знания, поэтому я думаю, что это формат будущего», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его мнению, через 15—20 лет отечественные школы могут перейти на дистанционное обучение. Вместе с тем Зеленский отметил, что при этом должна остаться форма взаимодействия, позволяющая детям социализироваться.

Педагог также сказал, что дистанционная форма обучения доступна не всем школьникам, поскольку не у всех есть стационарный компьютер или ноутбук.

Министерство просвещения рекомендовало российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионе.