Власти Подмосковья прокомментировали ситуацию с коронавирусом в регионе

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионе.
Власти Подмосковья прокомментировали ситуацию с коронавирусом в регионе
  • Reuters

По его словам, на данный момент зафиксировано пять подтверждённых случаев, ещё десять человек получили предварительный диагноз.

«Работу по выявлению ведёт Роспотребнадзор и наше областное Министерство здравоохранения. На них сейчас большая ответственность и серьёзная нагрузка. Как известно, на территории нашего региона находятся самые крупные в стране аэропорты — Шереметьево и Домодедово, и с 1 февраля наши медики работают там круглосуточно», — цитирует Воробьёва телеканал «360».

По словам губернатора, ограничено проведение массовых мероприятий, чтобы минимизировать риски распространения инфекции. Все школы и детсады переведены на свободное посещение.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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