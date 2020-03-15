Власти Подмосковья прокомментировали ситуацию с коронавирусом в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионе.

По его словам, на данный момент зафиксировано пять подтверждённых случаев, ещё десять человек получили предварительный диагноз.

«Работу по выявлению ведёт Роспотребнадзор и наше областное Министерство здравоохранения. На них сейчас большая ответственность и серьёзная нагрузка. Как известно, на территории нашего региона находятся самые крупные в стране аэропорты — Шереметьево и Домодедово, и с 1 февраля наши медики работают там круглосуточно», — цитирует Воробьёва телеканал «360».

По словам губернатора, ограничено проведение массовых мероприятий, чтобы минимизировать риски распространения инфекции. Все школы и детсады переведены на свободное посещение.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.