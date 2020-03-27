В Госдуме назвали решение перенести ЕГЭ из-за коронавируса вынужденным

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов прокомментировал RT решение Министерства просвещения России перенести сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с коронавирусом.

«Во-первых, это решение вынужденное, потому что мы не знаем, как будет развиваться течение эпидемии. По крайней мере, ясно, что всё должно быть сделано для того, чтобы минимизировать угрозу для здоровья ребят. И если удастся это сделать, то хорошо, если удастся это сделать в июне, то замечательно. Я думаю, что в выигрыше будут все. Во всяком случае любая ситуация, где выигрывает здоровье детей, должна приветствоваться», — пояснил Никонов.

По его словам, детям такое решение даёт дополнительное время для того, чтобы как следует подготовиться.

«Та неделя которая предстоит, ближайшая, каникулярная, она тоже должна быть использована теми, кто действительно хочет стать сильными абитуриентами, для того, чтобы как следует подготовиться, в том числе, к государственному экзамену, и вообще расширить свой кругозор. Всю эта ситуацию, связанную с изоляцией, учащимся ни в коем случае не надо рассматривать как такие каникулы, когда можно ничего не делать. Наоборот, это время, когда можно заняться хорошо самосовершенствованием, фитнесом и подготовкой к ЕГЭ»,— заключил депутат.

Ранее Министерство просвещения России приняло решение в связи с коронавирусом перенести сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он начнётся в июне.