ЕГЭ-2020 предлагают сделать дистанционным

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением сделать основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году дистанционным. Обращение (копия есть в распоряжении RT) направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По словам парламентария, в связи с распространением коронавируса школы в России уже переведены на досрочные каникулы, большинство российских вузов — на дистанционное обучение, отменяются все массовые мероприятия. В связи с этим, по мнению Чернышова, профилактические мероприятия стоит планировать заблаговременно.

«ЕГЭ также является мероприятием массовым. Наши дети имеют право как на получение и подтверждение своих знаний педагогами, так и право быть здоровыми. А нахождение в одном помещении в течение нескольких часов такое право фактически отменяет», — сказано в тексте обращения.

Депутат отметил, что все необходимые для сдачи ЕГЭ материалы могут быть загружены на одну из образовательных онлайн-платформ, как это сделано в вузах с дистанционным обучением.

Ранее сообщалось, что расписание проведения ЕГЭ в этом году будет изменено из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.