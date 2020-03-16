Расписание проведения ЕГЭ изменят из-за ситуации с коронавирусом

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет изменено из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Нами будут внесены изменения в единое расписание проведения Единого государственного экзамена, перенесён срок досрочной сдачи ЕГЭ», — сказала она.

По её словам, этот срок будет определён в ближайшее время.

«Но хочу сказать, что это будет без ущерба для наших сдающих и без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения», — добавила вице-премьер.

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11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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