Расписание проведения ЕГЭ изменят из-за ситуации с коронавирусом

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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет изменено из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Расписание проведения ЕГЭ изменят из-за ситуации с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Нами будут внесены изменения в единое расписание проведения Единого государственного экзамена, перенесён срок досрочной сдачи ЕГЭ», — сказала она.

По её словам, этот срок будет определён в ближайшее время.

«Но хочу сказать, что это будет без ущерба для наших сдающих и без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения», — добавила вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова с 17 марта разрешит студентам перейти на дистанционное обучение на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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