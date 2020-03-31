В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса
- АГН «Москва»
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«Будем делать перенос сроков… Мы предоставим возможность, исходя из того, что ЕГЭ позже будут сдавать на две-три или четыре недели, в зависимости… от того, как более комфортно будет выпускникам школ. Затем организуем приём документов, в том числе с помощью онлайн-технологий», — рассказал Фальков.
По его словам, после этого в конце августа планируется зачисление.
При этом он отметил, что всё будет зависеть от развития ситуации.
Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов прокомментировал в беседе с RT решение Министерства просвещения России перенести сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с коронавирусом. По его словам, это даёт детям дополнительное время для того, чтобы как следует подготовиться.