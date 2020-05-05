В Минпросвещения не исключили отмены ОГЭ в 2020 году

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Проведение Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году может быть отменено в целях профилактики коронавируса. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
В Минпросвещения не исключили отмены ОГЭ в 2020 году
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

По его словам, в отношении девятых классов пока принято решение о том, что итоговая аттестация состоится по двум предметам (русскому языку и математике).

«Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации, для девятых классов», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

В этом случае «аттестация пройдёт по текущим оценкам».

Ранее в министерстве отмечали, что, «исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации» в 2020 году ОГЭ организуют на базе школ, где обучались экзаменуемые.

Позднее Кравцов рассказал, что в Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.

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