В Минпросвещения не исключили отмены ОГЭ в 2020 году

Проведение Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году может быть отменено в целях профилактики коронавируса. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

По его словам, в отношении девятых классов пока принято решение о том, что итоговая аттестация состоится по двум предметам (русскому языку и математике).

«Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации, для девятых классов», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

В этом случае «аттестация пройдёт по текущим оценкам».

Ранее в министерстве отмечали, что, «исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации» в 2020 году ОГЭ организуют на базе школ, где обучались экзаменуемые.

Позднее Кравцов рассказал, что в Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.