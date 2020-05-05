В Минпросвещения не исключили отмены ОГЭ в 2020 году
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- РИА Новости
По его словам, в отношении девятых классов пока принято решение о том, что итоговая аттестация состоится по двум предметам (русскому языку и математике).
«Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации, для девятых классов», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
В этом случае «аттестация пройдёт по текущим оценкам».
Ранее в министерстве отмечали, что, «исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации» в 2020 году ОГЭ организуют на базе школ, где обучались экзаменуемые.
Позднее Кравцов рассказал, что в Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.