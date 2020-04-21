Выпускники девятых классов будут писать ОГЭ в своих школах

В этом году основной государственный экзамен (ОГЭ) организуют на базе школ, где обучались экзаменуемые. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения России.

«Министерство отмечает, что исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации пункты приёма сдачи экзаменов в 9-х классах планируется организовать на базе школ, в которых обучались участники ГИА-9 (государственной итоговой аттестации для девятых классов. — RT)», — сообщили в ведомстве.

В Минпросвещения уточнили, что эти изменения «относятся к экзаменам в девятых классах и не затрагивают в настоящий момент порядок проведения ЕГЭ».

Отмечается, что ОГЭ в этом году планируется провести с 8 июня по 31 июля.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что в этом году выпускники 9-х классов не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ.