Выпускники девятых классов будут писать ОГЭ в своих школах
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- РИА Новости
«Министерство отмечает, что исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации пункты приёма сдачи экзаменов в 9-х классах планируется организовать на базе школ, в которых обучались участники ГИА-9 (государственной итоговой аттестации для девятых классов. — RT)», — сообщили в ведомстве.
В Минпросвещения уточнили, что эти изменения «относятся к экзаменам в девятых классах и не затрагивают в настоящий момент порядок проведения ЕГЭ».
Отмечается, что ОГЭ в этом году планируется провести с 8 июня по 31 июля.
Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что в этом году выпускники 9-х классов не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ.