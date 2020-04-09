В Минпросвещения назвали дату проведения ОГЭ по основным предметам

Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко сообщил, что Основной государственный экзамен (ОГЭ) по двум основным предметам — русскому языку и математике — будет проведён и начнётся с 9 июня.

«Определена дата, когда мы стартуем, — это 9 июня», — цитирует РИА Новости Глушко.

Он отметил, что ОГЭ «ни в коем случае нельзя отменить», так как, помимо аттестации, это ещё и возможность перехода на новую ступень образования.

Глушко пояснил, что большое число российских школьников после 9-го класса поступают в учреждения среднего профессионального образования и «для них это подготовка к выходу на рынок труда и получения профессиональных компетенций и специальности».

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что в этом году выпускники 9-х классов не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ.