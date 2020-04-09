Предметы по выбору на ОГЭ в этом году сдавать не будут

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Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в этом году выпускники девятых классов не будут сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене (ОГЭ).
Предметы по выбору на ОГЭ в этом году сдавать не будут
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Рекомендация ушла в регионы, что выборных предметов в этом году не будет», — цитирует ТАСС Музаева.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения разрешило регионам при необходимости досрочно завершить учебный год для учащихся с 1-го по 8-й класс.

При этом в министерстве заявляли, что рассматривают возможность продления учебного года до 8 июня для учащихся 11-х классов.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с ФАН выразил мнение, что отменить ЕГЭ невозможно, так как вся система экзаменов сведена именно к этому формату.

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