В России одиннадцатиклассникам могут продлить учебный год до 8 июня

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство рассматривает вопрос о продлении учебного года до 8 июня для учащихся 11-х классов.

«Рассматривается вопрос для одиннадцатиклассников — тех, кто будет сдавать единый государственный экзамен, — продление учебного года до 8 июня», — приводит РИА Новости слова из выступления Кравцова в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что сдача Единого государственного экзамена в таком случае будет проходить после 8 июня.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) заявил, что предложил премьеру Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.