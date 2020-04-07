В России одиннадцатиклассникам могут продлить учебный год до 8 июня

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Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство рассматривает вопрос о продлении учебного года до 8 июня для учащихся 11-х классов.
В России одиннадцатиклассникам могут продлить учебный год до 8 июня
  • РИА Новости

«Рассматривается вопрос для одиннадцатиклассников — тех, кто будет сдавать единый государственный экзамен, — продление учебного года до 8 июня», — приводит РИА Новости слова из выступления Кравцова в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что сдача Единого государственного экзамена в таком случае будет проходить после 8 июня.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) заявил, что предложил премьеру Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

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