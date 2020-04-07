В России из-за коронавируса предложили отменить ЕГЭ в этом году

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) заявил РИА Новости, что предложил премьеру Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за ситуации с распространением коронавируса.

«По коронавирусу мной была озвучена идея рассмотреть возможности в этом году не проводить единый госэкзамен, как это решили американцы, но премьер пока на это предложение впрямую не отреагировал», — заявил Смолин.

6 апреля на федеральном портале нормативных правовых актов был опубликован проект нового расписания сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по каждому предмету в 2020 году.

Ожидается, что ЕГЭ начнётся 8 июня, когда состоятся экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям. 11 июня будет русский язык, 15 июня — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня».

18 июня должен состояться экзамен по истории и физике, 22 июня — по обществознанию и химии, а 25, 26 и 29 июня — письменная и устная части ЕГЭ по иностранным языкам.

В конце марта в связи с эпидемией коронавирусной инфекции начало проведения ЕГЭ перенесли на 8 июня.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию со вступительными экзаменами из-за эпидемии коронавирусной инфекции.