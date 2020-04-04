В части школ России могут продлить учебный год

Короткая ссылка
Учебный год в некоторых российских школах может быть продлён до 8 июня, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
В части школ России могут продлить учебный год
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«До 8 июня в ряде школ по понятным причинам может быть организован учебный процесс, до начала Единого государственного экзамена», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Кравцов отметил, что дата начала Единого государственного экзамена может быть изменена, однако пока такого решения нет.

По его словам, это будет зависеть от того, «насколько долго продлятся дистанционное обучение, общая ситуация».

27 марта Министерство просвещения России приняло решение в связи с коронавирусом перенести сроки проведения ЕГЭ. Он начнётся в июне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить