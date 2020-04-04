В части школ России могут продлить учебный год

Учебный год в некоторых российских школах может быть продлён до 8 июня, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

«До 8 июня в ряде школ по понятным причинам может быть организован учебный процесс, до начала Единого государственного экзамена», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Кравцов отметил, что дата начала Единого государственного экзамена может быть изменена, однако пока такого решения нет.

По его словам, это будет зависеть от того, «насколько долго продлятся дистанционное обучение, общая ситуация».

27 марта Министерство просвещения России приняло решение в связи с коронавирусом перенести сроки проведения ЕГЭ. Он начнётся в июне.