Опубликован проект нового расписания ЕГЭ-2020

Короткая ссылка
На федеральном портале нормативных правовых актов опубликован проект нового расписания сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по каждому предмету в 2020 году.
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ-2020
  • РИА Новости

Проект внесён Минпросвещения России и находится на стадии обсуждения.

Предполагается, что ЕГЭ начнётся 8 июня, когда состоятся экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

«11 июня (четверг) — русский язык, 15 июня (понедельник) — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня», — следует из проекта.

18 июня должен состояться экзамен по истории и физике, 22 июня — по обществознанию и химии, а 25, 26 и 29 июня — письменная и устная части ЕГЭ по иностранным языкам.

В конце марта в связи с эпидемией коронавирусной инфекции начало проведения ЕГЭ перенесли на 8 июня.

Позднее было принято решение о переносе сроков вступительных экзаменов в России.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию со вступительными экзаменами из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить