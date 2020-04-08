В России разрешили досрочно закончить учебный год для 1—8-х классов

Короткая ссылка
Минпросвещения разрешило регионам в случае необходимости досрочно завершить учебный год для учащихся с 1-го по 8-й класс и перенести часть учебных программ на следующий год. Об этом говорится в заявлении ведомства.
В России разрешили досрочно закончить учебный год для 1—8-х классов
  • РИА Новости

Там отметили, что регионы имеют возможность продолжить учебную деятельность согласно прежнему графику, полностью перейдя на дистанционный формат.

Также регионы могут изменить календарный график или «завершить учебный год для 1–8-х классов» с учётом результатов всероссийских проверочных работ, проведённых в дистанционном режиме.

«При необходимости рассмотреть перенос части общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий учебный год», — говорится в сообщении.

Ранее в министерстве сообщали, что рассматривают вопрос продления учебного года до 8 июня для учащихся 11-х классов.

7 апреля в Госдуме предложили отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за ситуации с распространением коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить