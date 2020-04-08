В России разрешили досрочно закончить учебный год для 1—8-х классов

Минпросвещения разрешило регионам в случае необходимости досрочно завершить учебный год для учащихся с 1-го по 8-й класс и перенести часть учебных программ на следующий год. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Там отметили, что регионы имеют возможность продолжить учебную деятельность согласно прежнему графику, полностью перейдя на дистанционный формат.

Также регионы могут изменить календарный график или «завершить учебный год для 1–8-х классов» с учётом результатов всероссийских проверочных работ, проведённых в дистанционном режиме.

«При необходимости рассмотреть перенос части общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий учебный год», — говорится в сообщении.

Ранее в министерстве сообщали, что рассматривают вопрос продления учебного года до 8 июня для учащихся 11-х классов.

7 апреля в Госдуме предложили отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за ситуации с распространением коронавируса.