Минпросвещения рассматривает новый вариант аттестации девятиклассников

Короткая ссылка
В Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Минпросвещения рассматривает новый вариант аттестации девятиклассников
  • РИА Новости

Он рассказал, что «обсуждается вопрос проведения итоговой аттестации по 9-м классам на основе итоговых оценок, пока окончательного решения нет».

«Я думаю, что в ближайшее время мы это решение сформулируем, ещё раз обсудим и с учителями, и с регионами и примем окончательное решение», — цитирует РИА Новости Кравцова.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что в этом году выпускники 9-х классов не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить