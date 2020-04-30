Минпросвещения рассматривает новый вариант аттестации девятиклассников
- РИА Новости
Он рассказал, что «обсуждается вопрос проведения итоговой аттестации по 9-м классам на основе итоговых оценок, пока окончательного решения нет».
«Я думаю, что в ближайшее время мы это решение сформулируем, ещё раз обсудим и с учителями, и с регионами и примем окончательное решение», — цитирует РИА Новости Кравцова.
Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что в этом году выпускники 9-х классов не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ.