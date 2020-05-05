«Компенсировать снижение доходов»: правительство России освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

Правительство России освободило регионы от уплаты бюджетных кредитов в 2020 году в связи с распространением коронавируса. Более того, в последующие годы субъекты страны получат рассрочку на погашение задолженности. Как ожидается, решение позволит снизить нагрузку на региональные бюджеты в период пандемии COVID-19. При этом освобождённые средства позволят компенсировать падение налоговых и неналоговых доходов, а также могут быть направлены на поддержку населения и бизнеса.

Правительство России приняло постановление об освобождении регионов страны от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году. Соответствующий документ опубликован во вторник, 5 мая, на сайте кабмина.

«В 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 2021—2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025—2029 годах — остаток равными долями с возможностью досрочного погашения», — говорится в пояснительной записке.

Как ожидают в правительстве, освобождённые в 2020 году средства регионы смогут направить на ликвидацию последствий распространения коронавируса. Более того, решение кабмина позволит компенсировать снижение налоговых и неналоговых доходов, а также обеспечить устойчивость региональных бюджетов.

«Бюджеты регионов согласовывались ещё в прошлом году и, естественно, не предусматривали ситуацию с коронавирусом. Расходы всегда осуществляются, исходя из планов бюджета, а доходы планируются на основании опыта предыдущих периодов. Сейчас регионам приходится изыскивать дополнительные средства на борьбу с инфекцией, а также для поддержки населения и бизнеса. В результате возникает кассовый разрыв в региональных бюджетах, и количество дотационных субъектов РФ может вырасти. Поэтому правительство и пошло на такую меру», — объяснил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Во многом решение освободить регионы от платежей по бюджетным кредитам было ожидаемым, считает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин. По его словам, принятая инициатива является одним из альтернативных способов безвозмездной передачи средств.

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«Предпринимаемые меры позволят обеспечить устойчивость региональных бюджетов и не допустить возникновения ситуаций, когда ряду наиболее проблемных субъектов придётся оказывать прямую поддержку из-за невозможности исполнять обязательства в условиях падения доходов. По состоянию на 1 апреля объём бюджетных кредитов регионам из российской бюджетной системы составлял 984 млрд рублей, а общий госдолг субъектов страны — 2,055 трлн», — отметил Карпунин в беседе с RT.

По последним данным, в России число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 155 тыс. человек. Как ранее заявлял глава Минэкономразвития Максим Решетников, в результате введённых огрничений российская экономика ежедневно теряет около 100 млрд рублей. На этом фоне, согласно оценке Центробанка, с апреля по июнь ВВП страны может снизиться на 8%.

В целом, согласно прогнозу ЦБ, по итогам 2020 года экономика России может потерять 4—6%, после чего начнёт восстанавливаться и в 2021-м вырастет на 3—5%, а в 2022-м — на 1,5—3,5%. При этом, по словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, в 2020 году на фоне возросших трат и снижения доходов казны дефицит российского бюджета может составить порядка 6% ВВП.

В то же время в текущих условиях власти не планируют сокращать объём бюджетных расходов. Об этом ранее заявлял министр финансов России Антон Силуанов. Более того, по его словам, в случае необходимости траты казны на борьбу с последствиями коронавируса могут быть дополнительно увеличены.

«На это есть ресурсы. И это оправдывает ту политику, которую мы раньше проводили по накоплению резервов в бюджете», — сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, в общей сложности на антикризисный план по борьбе с коронавирусом Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей — 1,2% ВВП. Об этом глава кабмина заявлял в начале апреля на совещании правительства с президентом.

На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в субъектах страны власти уже выделили 2 млрд рублей. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте кабмина 4 мая. При этом ранее Владимир Путин поручил дополнительно направить регионам 200 млрд рублей на поддержку граждан и предприятий.

«Из-за остановки экономических процессов в субъектах страны также снизится такой источник доходов, как уплата налогов. И для этого также понадобятся дополнительные средства. Частично эти выпадающие доходы будут компенсированы за счёт прямой материальной поддержки регионов в размере 200 млрд рублей. Освобождение регионов от выплат по бюджетным кредитам в этом году и рассрочка на длительный период в последующие годы высвободит дополнительно более 70 млрд рублей, которыми регионы могут воспользоваться для ликвидации последствий COVID-19», — заключил Артём Деев.