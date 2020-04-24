Фактор поддержки: Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

В пятницу, 24 апреля, Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до уровня 5,5% годовых. Такое решение регулятор принял на основе пересмотренной оценки развития экономики России на ближайшие несколько лет. В условиях пандемии коронавируса, введения карантинных мер и падения нефтяных цен ЦБ прогнозирует сокращение ВВП страны на 4—6% в 2020 году с последующим восстановлением в 2021 и 2022 годах. По словам экспертов, в условиях неопределённости снижение ставки должно поддержать бизнес, население и экономику в целом.

В пятницу, 24 апреля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых. Значение стало самым низким с февраля 2014 года.

Своё решение регулятор принял на основе пересмотренной оценки развития экономики и динамики инфляции на ближайшие три года. Об этом во время пресс-конференции заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Со времени прошлого совета директоров по ставке произошло три события, определивших наш взгляд на ситуацию. Все они главным образом связаны с распространением пандемии коронавируса. Во-первых, это значительный спад в мировой экономике. Во-вторых, это ещё один раунд существенного снижения цен на нефть, несмотря на новую сделку ОПЕК+. В-третьих, это введение ограничительных мер в России», — пояснила Набиуллина.

По оценке Банка России, в 2020 году инфляция составит 3,8—4,8% и будет находиться вблизи целевой отметки 4% в дальнейшем. При этом, согласно прогнозу регулятора, в 2020 году ВВП России может снизиться на 4—6%, после чего начнёт восстанавливаться и в 2021-м вырастет на 3—5%, а в 2022-м — на 1,5—3,5%.

«Мы считаем, что основное снижение ВВП, основной удар придётся на II квартал (2020 года. — RT). Наши текущие оценки — во II квартале ВВП может снизиться до 8%. Но затем начнётся постепенное восстановление экономики», — добавила Набиуллина.

Как объяснил RT главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, в текущих условиях снижение ставки необходимо для стимулирования деловой активности в стране и поддержания экономики в целом.

«Действия ЦБ должны привести к росту инвестиций, производства, потребительского спроса за счёт удешевления кредитов. Эффект будет передаваться всей финансовой системе. Это облегчит доступ к финансированию для бизнеса, повысит его рентабельность. Для населения это означает некоторое ослабление кредитного бремени, что позволит замедлить снижение реальных доходов», — рассказал Гойхман.

Напомним, последнее изменение ключевой ставки ЦБ произошло в феврале. Тогда регулятор снизил её с 6,25 до 6% годовых и объяснил это решение резким замедлением инфляции.

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На заседании в марте Банк России решил выдержать паузу и сохранил ставку на фоне возросших инфляционных рисков из-за влияния коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля.

Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 19 июня. При этом, как ожидается, уже в ходе своей первой летней встречи топ-менеджмент регулятора может вновь уменьшить ставку.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — говорится в сообщении ЦБ.

По словам Эльвиры Набиуллиной, в перспективе ЦБ видит возможности для снижения ставки до 4,5% годовых.

Валютный ответ

Опрошенные RT эксперты оценивали вероятность снижения ключевой ставки ЦБ до 5,5% годовых как высокую. Так, инвесторы в своих действиях заранее учитывали решение Банка России. При этом заявления регулятора о возможности очередного снижения на ближайших заседаниях были положительно восприняты рынком. Об этом в беседе с RT рассказал ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

После оглашения итогов заседания совета директоров Центробанка российская валюта начала укрепляться на Московской бирже. Курс доллара США снижался на 1%, до 74 рублей, а курс евро — на 0,8%, до 79,9 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 25 апреля установлен на уровне 74,72 рубля за доллар и 80,25 рубля за евро.

По словам аналитиков, в первую очередь политика регулятора влияет на российский рынок государственных ценных бумаг. Снижение ставки ЦБ со временем понижает доходность облигаций федерального займа (ОФЗ), поэтому инвесторы пытаются заранее закупить бумаги по выгодной цене. При этом ажиотажный приток денег в российские ОФЗ может поддержать нацвалюту.

«Намёк Банка России на дальнейшее снижение ставки поддерживает рубль, так как такое решение увеличит привлекательность российских активов, акций и облигаций», — добавил Олег Богданов.

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Как полагает Марк Гойхман, дальнейшая динамика нацвалюты во многом будет зависеть от общей ситуации с пандемией и колебаний цен на нефть. По словам аналитика, в ближайшее время курс доллара может оставаться в широком диапазоне 73—78 рублей.

При этом в пользу рубля по-прежнему играют упреждающие продажи Центробанком иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках механизма бюджетного правила. Соответствующие операции ЦБ начал ежедневно проводить с 10 марта. По словам Эльвиры Набиуллиной, за прошедшее время общий объём валютных продаж составил $5,5 млрд. Своими действиями регулятор повышает спрос на рубли и тем самым поддерживает российскую валюту.

На этом фоне, по оценке Олега Богданова, нацвалюта может продолжить постепенное укрепление до конца весны. Так, аналитик высоко оценивает вероятность снижения курса доллара к началу лета до 72—73 рублей, а курса евро — до 78 рублей.