Власти Москвы заявили о достоверности данных по смертности от COVID-19
- Reuters
По её словам, столица в отношении информации о COVID-19 придерживается политики полной открытости и публикует полную раскрытую аналитику и статистику.
«С момента появления в Москве первого больного мы ежедневно фиксируем общее количество вновь выявленных инфицированных COVID-19, все случаи летальности, а также всех, кто выздоровел», — цитирует Ракову газета «Известия».
Как добавила заместитель мэра, Москва, вероятно, единственный город, администрация которого обнародовала данные о смертности за апрель на портале открытых данных сознательно и самостоятельно, чтобы эту информацию могли использовать все.
Ранее в МИД России сообщили, что направят в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России.
В свою очередь, Департамент здравоохранения Москвы опроверг появившиеся в средствах массовой информации данные о занижении в столице статистики смертности от коронавируса.
В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию The New York Times о «дезинформации» в российском здравоохранении, заявила, что американские политики традиционно пытаются находить виновных, чтобы не брать ответственность за свои ошибки.