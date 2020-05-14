Власти Москвы заявили о достоверности данных по смертности от COVID-19

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Данные о числе умерших в Москве с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Власти Москвы заявили о достоверности данных по смертности от COVID-19
  • Reuters

По её словам, столица в отношении информации о COVID-19 придерживается политики полной открытости и публикует полную раскрытую аналитику и статистику.

«С момента появления в Москве первого больного мы ежедневно фиксируем общее количество вновь выявленных инфицированных COVID-19, все случаи летальности, а также всех, кто выздоровел», — цитирует Ракову газета «Известия».

Как добавила заместитель мэра, Москва, вероятно, единственный город, администрация которого обнародовала данные о смертности за апрель на портале открытых данных сознательно и самостоятельно, чтобы эту информацию могли использовать все.

Ранее в МИД России сообщили, что направят в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России.

В свою очередь, Департамент здравоохранения Москвы опроверг появившиеся в средствах массовой информации данные о занижении в столице статистики смертности от коронавируса.

В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию The New York Times о «дезинформации» в российском здравоохранении, заявила, что американские политики традиционно пытаются находить виновных, чтобы не брать ответственность за свои ошибки.

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