Власти Москвы отреагировали на данные СМИ о смертности от коронавируса
- РИА Новости
«В связи с сообщениями в СМИ о том, что правительство Москвы занижает смерть от коронавируса, Департамент здравоохранения Москвы выступает с официальным опровержением», — указано в заявлении.
Отмечается, что патологоанатомическое вскрытие умерших с подозрением на коронавирус в России, в том числе в Москве, «проводится в 100% случаев, в отличие от большинства других стран».
По данным департамента, установленные в российской столице посмертные диагнозы и причины смертности являются «исключительно точными, а данные о смертности абсолютно открытыми».
Ранее сообщалось, что в Москве общее число умерших с подтверждённым коронавирусом достигло 1232.