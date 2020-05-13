Власти Москвы отреагировали на данные СМИ о смертности от коронавируса

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию СМИ о занижении в столице статистики смертности от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В связи с сообщениями в СМИ о том, что правительство Москвы занижает смерть от коронавируса, Департамент здравоохранения Москвы выступает с официальным опровержением», — указано в заявлении.

Отмечается, что патологоанатомическое вскрытие умерших с подозрением на коронавирус в России, в том числе в Москве, «проводится в 100% случаев, в отличие от большинства других стран».

По данным департамента, установленные в российской столице посмертные диагнозы и причины смертности являются «исключительно точными, а данные о смертности абсолютно открытыми».

Ранее сообщалось, что в Москве общее число умерших с подтверждённым коронавирусом достигло 1232.