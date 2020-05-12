В Москве умерли ещё 53 пациента с коронавирусом

В Москве скончались ещё 53 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число умерших с подтверждённым коронавирусом достигло 1232.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит заявление штаба ТАСС.

Накануне в столице из-за COVID-19 скончались 55 пациентов.

Ранее сообщалось, что в Москве общее число случаев коронавируса превысило 121 тыс.