В Москве общее число случаев коронавируса превысило 121 тысячу

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В столице подтверждено 5392 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксирован 121 301 случай коронавируса.
В Москве общее число случаев коронавируса превысило 121 тысячу
  • РИА Новости

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве сообщили, что более 80% новых заболевших коронавирусом в столице младше 65 лет.

Накануне в Москве было зарегистрировано 6169 случаев коронавируса.

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