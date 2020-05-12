В Москве общее число случаев коронавируса превысило 121 тысячу
В столице подтверждено 5392 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксирован 121 301 случай коронавируса.
- РИА Новости
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве сообщили, что более 80% новых заболевших коронавирусом в столице младше 65 лет.
Накануне в Москве было зарегистрировано 6169 случаев коронавируса.
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