В Москве скончались 55 пациентов с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
«В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в штабе.
10 мая сообщалось, что в Москве скончались 56 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общее число умерших с подтверждённым коронавирусом в столице на 11 мая достигло 1179.