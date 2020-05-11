В Москве скончались 55 пациентов с коронавирусом

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В Москве скончались 55 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Москве скончались 55 пациентов с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в штабе.

10 мая сообщалось, что в Москве скончались 56 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общее число умерших с подтверждённым коронавирусом в столице на 11 мая достигло 1179.

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