В Москве скончались 55 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 55 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в штабе.

10 мая сообщалось, что в Москве скончались 56 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общее число умерших с подтверждённым коронавирусом в столице на 11 мая достигло 1179.