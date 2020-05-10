В Москве умерли ещё 56 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались ещё 56 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число умерших с подтверждённым коронавирусом достигло 1124.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 56 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит заявление штаба ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Москве с 12 мая планируется открыть 48 из 78 вестибюлей метро, которые были закрыты ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.