В Москве с 12 мая планируют открыть 48 вестибюлей метро

В Москве с 12 мая планируется открыть 48 из 78 вестибюлей метро, которые были закрыты ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об говорится в сообщении Департамента транспорта Москвы в Telegram, которое цитирует ТАСС.

«С 12 мая мы планируем открыть 48 из 78 вестибюлей метро, закрытых ранее в связи с пандемией», — приводятся слова главы ведомства, заммэра столицы Максима Ликсутова.

Он уточнил, что в первую очередь это касается станций метрополитена, где пассажиропоток в среднем более 1,5 тыс. человек в сутки.

Ранее в Дептрансе сообщили, что по состоянию на 10 мая в разных видах столичного транспорта в перчатках всего 17% пассажиров, в масках — 60%.