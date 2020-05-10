Дептранс Москвы: более 80% пассажиров не носят перчатки в транспорте

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В Москве и Подмосковье в перчатках в общественном транспорте находятся менее 20% пассажиров, в то время как маски надевают больше половины жителей, заявили в столичном Департаменте транспорта.
Дептранс Москвы: более 80% пассажиров не носят перчатки в транспорте
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Сейчас в разных видах транспорта в перчатках всего 17% пассажиров, в масках — 60%», — говорится в сообщении.

Ранее в Главконтроле Москвы заявили, что ношение маски и перчаток в общественных местах столицы обязательно в транспорте, на работе и объектах торговли, а в остальных местах только рекомендовано.

С 12 мая в Москве вводится обязательный режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте.

Штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 5 тыс. рублей.

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