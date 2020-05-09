Власти Москвы рассказали, когда ношение масок и перчаток обязательно

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Начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков сообщил, что ношение маски и перчаток в общественных местах столицы, кроме транспорта, объектов торговли и рабочих мест, только рекомендовано.
Власти Москвы рассказали, когда ношение масок и перчаток обязательно
  • АГН «Москва»

«Штрафы предусмотрены за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте, при посещении предприятий торговли или на рабочем месте», — приводит РИА Новости слова Данчикова.

Он отметил, что в указе мэра есть требование по обязательности ношения маски и перчаток в общественном транспорте, на предприятиях торговли и рабочем месте. За нарушение требований будет административная ответственность.

Он отметил, что в остальных общественных местах рекомендуется носить маски и перчатки с целью собственной безопасности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 12 мая вводится обязательный режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте.

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