Власти Москвы рассказали, где можно будет находиться без масок и перчаток

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала в эфире телеканала «Россия 1», где в столице можно будет находиться без масок и перчаток.

«Общественное место — это всё, за исключением, на самом деле, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни», — цитирует РИА Новости Ракову.

Заммэра уточнила, что общественным местом является то, где возможно соприкосновение с другими людьми.

«Все посетители общественного городского транспорта обязательно должны быть в масках и перчатках», — добавила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 12 мая вводится обязательный режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте.