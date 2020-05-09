Власти Москвы рассказали, где можно будет находиться без масок и перчаток
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«Общественное место — это всё, за исключением, на самом деле, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни», — цитирует РИА Новости Ракову.
Заммэра уточнила, что общественным местом является то, где возможно соприкосновение с другими людьми.
«Все посетители общественного городского транспорта обязательно должны быть в масках и перчатках», — добавила она.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 12 мая вводится обязательный режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте.