В Москве будут штрафовать за отсутствие масок на рабочих местах
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника столичного Главного контрольного управления Евгения Данчикова.
«На предприятиях и в организациях, работа которых разрешена, и в соответствии с требованиями главного санитарного врача должен быть обеспечен масочный режим, штраф будет составлять 4 тыс. рублей», — сказал он.
По его словам, проверку могут осуществлять сотрудники Роспотребнадзора либо контролирующих организаций.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 12 мая вводится обязательный режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте.