В Москве будут штрафовать за отсутствие масок на рабочих местах

Власти Москвы станут штрафовать за нарушение масочного режима на рабочих местах, проверочные мероприятия будут проводить Роспотребнадзор и контролирующие организации.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника столичного Главного контрольного управления Евгения Данчикова.

«На предприятиях и в организациях, работа которых разрешена, и в соответствии с требованиями главного санитарного врача должен быть обеспечен масочный режим, штраф будет составлять 4 тыс. рублей», — сказал он.

По его словам, проверку могут осуществлять сотрудники Роспотребнадзора либо контролирующих организаций.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 12 мая вводится обязательный режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте.