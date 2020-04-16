Захарова ответила на статью NYT о «дезинформации» в здравоохранении

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию New York Times о «дезинформации» в российском здравоохранении, заявила, что американские политики традиционно пытаются находить виновных, чтобы не брать ответственность за свои ошибки.
Захарова ответила на статью NYT о «дезинформации» в здравоохранении
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«Это конкретная дезинформация, это глобальный обман по тематике фейк ньюз», — цитирует её в эфире телеканала «Звезда» РИА Новости.

По её словам, эти обвинения в традициях США, которые пытаются объяснить свои просчёты действиями внешних сил.

«Если мы говорим о традициях, в американских политических традициях, в традициях некоторых американских политиков постоянно находить виновных и никогда не брать ответственность за свои ошибки и за свои просчёты», — отметила Захарова.

При этом она подчеркнула, что «на самом деле это попытка... выглядеть лучом света в тёмном царстве».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.

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