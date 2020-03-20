Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы точно видели, как она (дезинформация. — RT) исходит из таких стран, как Китай, Россия и Иран», — цитирует заявление Помпео РИА Новости.

Он заявил, что целью дезинформации является дискредитация действий Соединённых Штатов по борьбе с COVID-19.

Американский госсекретарь также добавил, что США «напрямую говорили» указанным государствам прекратить распространение недостоверной информации.

Ранее Министерство иностранных дел России назвало «намеренным вбросом» заявления американской стороны о якобы причастности России к кампании по дезинформации по коронавирусу.