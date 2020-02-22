МИД России оценил обвинения США по поводу дезинформации о коронавирусе
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Об этом сообщает ТАСС.
«Намеренный вброс», — сказала Захарова агентству.
Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на источники, в Госдепе считают, что Россия якобы ведёт скоординированную кампанию по дезинформации о коронавирусе с помощью социальных сетей.
22 февраля во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 за пределами Китая достигло 1402 человек.