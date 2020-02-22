МИД России оценил обвинения США по поводу дезинформации о коронавирусе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации относительно коронавирусной инфекции COVID-19 являются «намеренным вбросом».

Об этом сообщает ТАСС.

«Намеренный вброс», — сказала Захарова агентству.

Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на источники, в Госдепе считают, что Россия якобы ведёт скоординированную кампанию по дезинформации о коронавирусе с помощью социальных сетей.

22 февраля во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 за пределами Китая достигло 1402 человек.