МИД России оценил обвинения США по поводу дезинформации о коронавирусе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации относительно коронавирусной инфекции COVID-19 являются «намеренным вбросом».
МИД России оценил обвинения США по поводу дезинформации о коронавирусе
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС.

«Намеренный вброс», — сказала Захарова агентству.

Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на источники, в Госдепе считают, что Россия якобы ведёт скоординированную кампанию по дезинформации о коронавирусе с помощью социальных сетей.

22 февраля во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 за пределами Китая достигло 1402 человек.

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