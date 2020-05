МИД потребует от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России

Министерство иностранных дел России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России.

РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Подготовлены письма в редакции FT и NYT с требованием об опровержении опубликованной дезинформации», — цитирует её Интерфакс. Захарова уточнила, что 14 мая письма вручат главным редакторам этих газет через российские посольства в Соединённых Штатах и Великобритании. Как передаёт ТАСС, также Россия обратится к Генеральному секретарю ООН и представителю ОБСЕ по свободе СМИ в связи с публикациями средств массовой информации о якобы занижении данных о смертности от COVID-19 в России. Ранее в МИД России заявили, что статьи западных изданий о коронавирусе в России — это «неуклюжая ангажированная попытка переключить внимание с внутренних неурядиц на очередной сенсационный антироссийский фейк». Департамент здравоохранения Москвы опроверг появившиеся в средствах массовой информации данные о занижении в столице статистики смертности от коронавируса.