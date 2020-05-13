МИД отреагировал на фейки о смертности от коронавируса в России

Министерство иностранных дел России отреагировало на появившиеся в западных СМИ фейки о якобы занижении смертности от коронавируса в стране. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комментарий российского внешнеполитического ведомства.

«Вместо того чтобы тщательно и откровенно проанализировать реальность, изучить в том числе и российский опыт, всё, на что оказались способны журналисты ряда западных изданий, — неуклюжая ангажированная попытка переключить внимание с внутренних неурядиц на очередной сенсационный антироссийский фейк», — заявили в МИД.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы опроверг появившиеся в средствах массовой информации данные о занижении в столице статистики смертности от коронавируса.

В ведомстве отметили, что установленные патологоанатомами в Москве посмертные диагнозы и причины смертности являются «исключительно точными, а данные о смертности — абсолютно открытыми».