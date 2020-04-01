Частные клиники в Москве включились в борьбу с коронавирусом

В Москве мобилизуют все необходимые мощности для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, в работу включены в том числе частные медицинские организации. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В соответствии с поручением президента здравоохранение Москвы мобилизует все необходимые мощности для борьбы с коронавирусом. В эту работу включены как федеральные, так и региональные клиники, в том числе и частные медицинские организации», — цитирует Собянина пресс-служба мэра Москвы.

По его словам, работа очень тяжёлая и непростая с точки зрения подготовки персонала, его морального настроя на сложную работу, перестройки самих помещений, логистики, передвижения пациентов, оснащения необходимым оборудованием.

«Тем не менее такая работа проводится практически круглые сутки», — отметил он.

В пресс-службе мэра сообщили, что корпус №6 городской клинической больницы (ГКБ) имени С.И. Спасокукоцкого перепрофилируют для госпитализации пациентов с коронавирусом.

Собянин рассказал, что перепрофилированный лечебный корпус больницы планируется открыть для лечения заражённых коронавирусом 13 апреля, передаёт РИА Новости.

«Тысячи людей работают на объектах, один из таких объектов — больница Спасокукоцкого, одна из ведущих московских клиник. Переоборудуют большой корпус, который сможет принять до 450 пациентов… 7 апреля должны быть закончены ремонтные работы все, а 13 апреля (врачи) будут готовы принять пациентов», — сказал Собянин.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что в Москве и области для жителей введён режим ограничения и самоизоляции, что является оправданной и необходимой мерой «для огромной многомиллионной агломерации, которая первой столкнулась с распространением коронавируса».

25 марта Собянин заявлял, что Москва находится «в начале пика этого заболевания».

Согласно данным на 1 апреля, в России зарегистрировано 2777 случаев заражения коронавирусом, 190 человек выздоровели, 24 — умерли.

Больше всего заражённых находится в Москве (1880), Подмосковье (134), Санкт-Петербурге (125) и Республике Коми (54).