Эпидемиолог дал рекомендации по ношению медицинских масок

Директор Института общественного здоровья имени Ф.Ф. Эрисмана, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины 1-го МГМУ имени И.М. Сеченова, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения академик РАН Николай Брико дал рекомендации по ношению медицинских масок.

Как отметил Брико в беседе с «Парламентской газетой», маску нужно носить в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, при уходе за больными острыми респираторными инфекциями.

«Она должна плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров, чтобы частицы аэрозоля меньше проникали извне. Нельзя касаться поверхности маски при её снятии, нужно снимать её за резинки. Если же вы коснулись маски, нужно тщательно вымыть руки с мылом или протереть их спиртовым средством и после этого надеть свежую маску», — сказал он.

Эксперт напомнил, что одноразовую маску можно носить лишь два часа, повторному использованию она не подлежит.

В свою очередь, врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дал советы по выбору перчаток.

«Желательно использовать многоразовые нитриловые перчатки. Их не надо менять каждые три часа, в отличие от маски. Самое главное, чтобы не было контакта кожи с предметом», — заявил он.

По его словам, многоразовые перчатки можно стирать, а использованные одноразовые перчатки и маски нужно утилизировать как бытовые отходы.

Ранее терапевт высшей категории Лариса Алексеева рассказала о правилах использования одноразовых масок.