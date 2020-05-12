Эпидемиолог дал рекомендации по ношению медицинских масок
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Как отметил Брико в беседе с «Парламентской газетой», маску нужно носить в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, при уходе за больными острыми респираторными инфекциями.
«Она должна плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров, чтобы частицы аэрозоля меньше проникали извне. Нельзя касаться поверхности маски при её снятии, нужно снимать её за резинки. Если же вы коснулись маски, нужно тщательно вымыть руки с мылом или протереть их спиртовым средством и после этого надеть свежую маску», — сказал он.
Эксперт напомнил, что одноразовую маску можно носить лишь два часа, повторному использованию она не подлежит.
В свою очередь, врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дал советы по выбору перчаток.
«Желательно использовать многоразовые нитриловые перчатки. Их не надо менять каждые три часа, в отличие от маски. Самое главное, чтобы не было контакта кожи с предметом», — заявил он.
По его словам, многоразовые перчатки можно стирать, а использованные одноразовые перчатки и маски нужно утилизировать как бытовые отходы.
Ранее терапевт высшей категории Лариса Алексеева рассказала о правилах использования одноразовых масок.