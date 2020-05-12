Врач рассказала о правилах использования одноразовых масок

Терапевт высшей категории Лариса Алексеева рассказала о правилах использования одноразовых масок.

По её словам, необходимо снимать маску, когда она на ней образовалась влага, или менять её каждые два часа.

«Если пользоваться только одной дежурной маской, то в какой-то момент все накопленные на ней вирусы попадут в организм человека — владелец этого средства защиты получит огромную нагрузку», — подчеркнула врач в беседе с телеканалом «360».

По мнению Ларисы Алексеевой, лучше всего для защиты использовать тройную одноразовую маску или чередовать её с многоразовой маской.

Специалист также добавила, что снимать маску нужно только за резинки или прорези, чтобы не касаться внешней стороны, а после использования положить в герметичный пакет, чтобы впоследствии утилизировать или обработать.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с радио Sputnik дал рекомендации по использованию медицинских масок весной.