Коронавирусный индекс в России снизился на 10,5 пункта за неделю

Коронавирусный индекс (Covindex) снизился на 10,5 пункта за неделю с 4 по 10 мая и составил 89,1 пункта.

Об этом сообщает РИА Новости.

Средний чек показал снижение по всем товарам из набора, в том числе на медицинские маски на 26% — до 248 рублей, на лимоны на 21,4% — до 92 рублей, на перчатки на 11% — до 97 рублей, на гречку на 5,6% — до 84 рублей, на антисептики на 4,9% — до 423 рублей, на кусковое мыло на 2,9% — до 68 рублей, на туалетную бумагу на 1,9% — до 53 рублей.

«Средний чек такого набора за неделю с 4 по 10 мая составил 1065 рублей, в то время как неделей ранее был 1219 рублей. Снижение среднего чека за неделю — 12,6%, или 154 рубля», — заявили аналитики «Платформы ОФД».

По их словам, средний рост объёмов продаж за неделю оценивается в 74%, что связано с тем, что в майские выходные россияне увеличили частоту походов в магазин и количество покупок.

За неделю с 27 апреля по 3 мая Covindex вырос на 2,6 пункта и составил 99,6 пункта.

Covindex отражает изменение картины потребления семи товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии.

В совместном проекте РИА Новости и оператора фискальных данных «Платформа ОФД» к ним решили отнести антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетную бумагу, лимоны и гречку.

«Платформа ОФД» ежедневно обрабатывает порядка 40 млн кассовых чеков, поступающих с более чем 900 тыс. онлайн-касс по всей стране.

Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал рост цен на гречневую крупу и пшено.