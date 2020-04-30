В России запустили коронавирусный индекс

В России запускают коронавирусный индекс (Covindex), отражающий изменение картины потребления семи товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии.

В совместном проекте РИА Новости и оператора фискальных данных «Платформа ОФД» к символам пандемии решили отнести антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетную бумагу, лимон и гречку.

Отмечается, что «Платформа ОФД» ежедневно обрабатывает порядка 40 млн кассовых чеков, поступающих с более 900 тыс. онлайн-касс по всей стране.

По всем семи товарам из «коронавирусной корзины» «Платформа ОФД» предоставляет средний чек, причём за базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля.

Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Covindex будет публиковаться еженедельно.

Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал рост цен на гречневую крупу и пшено.