Коронавирусный индекс в России вырос на 2,6 пункта за неделю

Коронавирусный индекс (Covindex) в России вырос за неделю с 27 апреля по 3 мая на 2,6 пункта и составил 99,6 пункта.

Об этом сообщает РИА Новости.

Средний чек одной покупки показал рост по нескольким товарам. Лидируют перчатки (+13,5%, 109 рублей).

Затем идут антисептики (+11,3%, 445 рублей), кусковое мыло (+2,9%, 70 рублей), гречка (+2,3%, 89 рублей) и туалетная бумага (+1,9%, 54 рубля).

По ряду товаров средний чек снизился. Больше всего — на медицинские маски (-10,2%, 335 рублей).

Covindex отражает изменение картины потребления семи товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии.

В совместном проекте РИА Новости и оператора фискальных данных «Платформа ОФД» к ним решили отнести антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетную бумагу, лимоны и гречку.

«Платформа ОФД» ежедневно обрабатывает порядка 40 млн кассовых чеков, поступающих с более 900 тыс. онлайн-касс по всей стране.

Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал рост цен на гречневую крупу и пшено.