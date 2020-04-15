«Поиск внешнего врага»: как США пытаются сделать Китай и Россию ответственными за пандемию COVID-19
- Перевозка пациента с коронавирусом в Нью-Йорке, США
- Reuters
- © Mike Segar
Попытки возложить вину за пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 на Китай абсолютно недопустимы, считают в российском МИД. Как отметил глава ведомства Сергей Лавров, выступая 14 апреля на видеоконференции перед журналистами, такого рода рассуждения звучат сейчас со стороны западных коллег.
«Когда мы слышим рассуждения о том, что Китай должен всем будет заплатить за то, что эта инфекция появилась и якобы кто-то там кого-то несвоевременно проинформировал, это переходит всякие пределы и все приличия», — подчеркнул Лавров, добавив, что китайская сторона стремится сейчас помогать другим странам бороться с коронавирусом.
При этом руководство США убеждено в необходимости расследования, которое выявит виновников пандемии. Об этом заявил в интервью немецкому изданию Bild глава Госдепа Майк Помпео. Министр добавил, что Пекин якобы не предоставил вовремя данные о вирусе.
- Госсекретарь США Майк Помпео
- Reuters
- © Leah Millis
«Нам жаль, что этот вирус, эта эпидемия, начавшаяся в китайском городе Ухань, не были выявлены достаточно быстро. Весьма прискорбно, что власти страны и Коммунистическая партия Китая вовремя не поделились этими данными», — заявил Помпео.
Отвечая на вопрос, должен ли Китай понести наказание за ущерб, нанесённый пандемией коронавируса, глава американского дипломатического ведомства заявил, что виновные будут привлечены к ответственности «в своё время».
«Я уверен, что это произойдёт. Но в настоящий момент жизненно необходимо сконцентрироваться на текущей задаче, чтобы целенаправленно перезапустить сначала американскую, а затем и мировую экономику. Время искать виновных ещё придёт», — добавил Помпео.
Вашингтон не в первый раз обвиняет Пекин в сокрытии информации о распространении коронавируса.
Ранее Майк Помпео заявлял, что китайское руководство якобы позволило сотням тысяч инфицированных людей покинуть очаг эпидемии, город Ухань. Об этом глава Госдепа говорил в марте, выступая в эфире телеканала Fox News. По версии Помпео, власти КНР упустили время, пытаясь заблокировать распространение информации о коронавирусе.
Вирус дезинформации
Кроме того, власти США обвиняют Китай, а также Россию в том, что страны пытаются извлечь какую-то выгоду из ситуации с коронавирусом, распространяя «дезинформацию». Об этом говорится в сообщении Пентагона, опубликованном 13 апреля. Как утверждают представители американского оборонного ведомства, Россия, Китай и другие страны якобы пытаются использовать пандемию для достижения своих целей.
Заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила о попытках Москвы дезинформировать западное общество. В качестве примера такой «дезинформации» Купер привела распространённое RT и Sputnik мнение о том, что мытьё рук неэффективно для профилактики коронавируса.
- Пентагон
- AFP
- © Saul Loeb
Поводом для обвинений со стороны Пентагона стал мартовский выпуск программы Politicking канала RT America, в котором доктор Боб Арнот, бывший главный медицинский корреспондент американских телеканалов NBC и CBS News, заявил, что акцент, который сейчас делается на мытье рук, способствует тиражированию пока не подкреплённого доказательствами мифа.
«Можно мыть руки хоть весь день, но, если кто-то рядом с вами покашляет, вы всё равно заразитесь (коронавирусом. — RT)», — заявил он.
Медик отметил, что лучшей стратегией для того, чтобы избежать заражения, является самоизоляция, в то время как способность COVID-19 распространяться через прикосновение к поверхностям пока не доказана.
Российское посольство в США уже прокомментировало обвинения, звучащие в адрес российских СМИ. Посольство призвало Пентагон «направить все усилия на борьбу с коронавирусной инфекцией» и пожелало выздоровления всем заболевшим американским военным.
«Абсурдно при этом в чём-то обвинять Sputnik и RT. Американские военнослужащие точно их не смотрят и не читают. Если они не моют руки, то это точно не вина российских СМИ», — подчеркнули в российской дипломатической миссии, добавив, что журналисты просто делают свою работу, информируя аудиторию.
При этом нападки в адрес СМИ можно рассматривать как фактор, влияющий на безопасность сотрудников российской прессы в Америке.
«На это должны обратить внимание правозащитные организации», — говорится в сообщении.
Избирательное внимание
При этом в Пентагоне предпочитают не обращать внимание на то, что различные экспертные версии о свойствах коронавируса и наиболее эффективных методах профилактики сегодня звучат далеко не только в эфире RT. Например, немецкий вирусолог Хендрик Штрек ранее заявил, что коронавирус плохо выживает на поверхностях, даже если речь идёт о личных вещах инфицированного человека. Об этом исследователь говорил в передаче на телеканале ZDF. Также мнение о том, что мытьё рук не панацея от заражения, высказывал ранее в интервью Bild немецкий профессор Клаус-Дитер Застроу.
Как отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов, в Пентагоне вряд ли внимательно анализировали содержание программы RT, поскольку сегодня американские власти рефлекторно опровергают любые сообщения российских СМИ, даже в тех случаях, когда речь идёт о бесспорных фактах.
- RT
«Такой подход доводит до абсурда, но это именно тот способ работы, которым пользуются в США. Это традиционный подход к защите «национальных интересов», продвижению американских позиций. Поэтому, даже если правозащитники отреагируют на призыв российского посольства, это вряд ли повлияет на тактику властей США. Вообще, спорить с Вашингтоном бессмысленно, поскольку его целью является не выяснение правды, а выигрыш в геополитической конкуренции», — уверен Асафов.
Не только Пентагон, но и некоторые американские СМИ предпочитают концентрироваться на мнимой угрозе российско-китайской «дезинформации».
Так, 13 апреля американская газета The New York Times опубликовала материал под заголовком «Давняя война Путина с американской наукой», в котором рассказывается о «многолетней кампании по дезинформации в области здравоохранения, поощряемой российским президентом Владимиром Путиным». Утверждается, что такая стратегия «ведёт к масштабной дезориентации населения, вредит авторитетным организациям и способствует распространению смертельных заболеваний» в США.
Автор статьи обвиняет власти России в распространении недостоверной информации с помощью социальных сетей и СМИ. В материале кропотливо собраны твиты и реакции малоизвестных интернет-пользователей не только по теме коронавируса, но и по ряду вспышек различных заболеваний, случавшихся в прошлом. Также говорится о том, что российский президент Владимир Путин, активно поддерживая идею вакцинации для россиян, в то же время якобы стремится посеять скептическое отношение к прививкам среди американцев. При этом автор публикации предпочёл не напоминать читателям о том, как Дональд Трамп ещё до своего президентства сам выступал с публичной критикой прививок.
Кроме того, проводники российских интересов в соцсетях и СМИ якобы намеренно внушают недоверие к действиям американских государственных институтов и ведомств среди американской аудитории, уверены в The New York Times.
Особую роль в этой «кампании дезинформации» газета отводит RT.
«Откровенная дезинформация Кремля охватывает удивительно большую аудиторию. Видеоролики, публикуемые на YouTube российским международным телеканалом RT, в среднем набирают по миллиону просмотров в день, что, согласно отчёту американской разведки, является «самым высоким показателем среди всех мировых новостных агентств», — говорится в материале The New York Times.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев не исключил даже, что в будущем тема «российской дезинформации» по коронавирусу может трансформироваться в новые обвинения против Дональда Трампа.
«Нужно отметить, что Трамп раньше заявлял, что коронавирус не так опасен. Поэтому возможно, что скоро ключевая игра будет вестись уже не против российских СМИ, а против Трампа. Например, его обвинят в том, что идею об относительной безобидности вируса ему «подсказали» из Москвы», — пояснил эксперт в комментарии RT.
Со своей стороны, Белый дом старается сконцентрироваться в первую очередь на противостоянии Китаю, добавил Васильев.
Новый маккартизм
Следует отметить, что американские власти не ограничиваются лишь заявлениями. Комитет по внутренней безопасности и правительственным вопросам сената США уже приступает к расследованию обстоятельств возникновения пандемии коронавируса и роли, которую в этом могли сыграть КНР и ВОЗ. Об этом сообщил во вторник председатель комитета Рон Джонсон в интервью изданию Politico.
«С чего всё это началось? Передался ли вирус от животного к человеку? Был ли он разработан в китайской лаборатории? Быть может, всё это делалось из лучших побуждений — в попытке разработать различные способы и методы лечения коронавируса», — заявил сенатор, отметив, что расследование должно также прояснить роль ВОЗ в попытках скрыть истинный масштаб бедствия.
- Пекинское метро, апрель 2020 года
- Reuters
- © Tingshu Wang
Ранее Дональд Трамп заявлял, что ВОЗ «ориентирована на Китай» и не сумела вовремя предупредить мировое сообщество о реальной угрозе COVID-19.
При этом, как напоминает CNN, ещё в январе власти Китая предупреждали, что новый респираторный вирус способен передаваться от человека к человеку, подтвердив таким образом опасения о возможности масштабной эпидемии.
«В США растёт ощущение, что администрация может не справиться с ситуацией, падает степень доверия к президенту. В таких условиях поиск внешнего врага становится для Белого дома императивом, чтобы сказать, что во всём виноваты внешние силы — Россия, но в первую очередь Китай», — отметил Владимир Васильев.
По словам эксперта, вне зависимости от того, какие результаты будут получены по итогам запланированного в США расследования, Пекин всё равно останется для американских политиков главным «виновником» пандемии.
«В целом сейчас готовится вариант полномасштабной холодной войны. Сегодня американо-китайские отношения выстраиваются на долгосрочную перспективу ухудшения, подобно холодной войне между США и СССР», — считает эксперт.
Схожую точку зрения в комментарии RT высказал профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев. По его мнению, США «патологически не умеют признавать собственные ошибки» и сейчас ищут некие внешние силы, которые можно будет обвинить в той катастрофической ситуации, которая сложилась в ряде штатов.
«Поскольку в американском самосознании США безгрешны и не допускают ошибок. И вообще, Америка — это такой совершенный «сияющий град на холме». Поэтому рефлексировать над своими ошибками никто не будет, вместо этого в США разворачивается внутриполитическая борьба за то, против какой именно страны будет направлен новый маккартизм», — подытожил эксперт.
- «Манёвры вокруг пандемии коронавируса»: как западные СМИ рассказывают о деятельности «Альянса врачей»
- Планы на будущее: почему США решили оказать помощь Италии, когда эпидемия коронавируса уже в самом разгаре
- «Пандемия не остановила маховик манёвров»: как НАТО проводит учения в Латвии в условиях распространения коронавируса
- «Впервые в истории»: Трамп объявил режим масштабного бедствия из-за коронавируса во всех штатах США