Планы на будущее: почему США решили оказать помощь Италии, когда эпидемия коронавируса уже в самом разгаре

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией. По словам американского лидера, это необходимо, чтобы снизить риск повторного завоза болезни в США из Европы и «продемонстрировать лидерство Соединённых Штатов перед лицом российской и китайской кампании по дезинформации». В марте госсекретарь Майк Помпео обвинил Москву и Пекин в распространении ложной информации о пандемии, однако не привёл никаких доказательств. В МИД РФ это заявление назвали вбросом. Между тем эксперты считают, что Соединённые Штаты, вероятнее всего, окажут символическую поддержку, однако после окончания кризиса будут говорить, что вирус удалось победить благодаря их усилиям.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в подписанном Трампом меморандуме, который размещён на сайте Белого дома.

В документе говорится, что помощь американской стороны поможет смягчить последствия кризиса и снизить риск повторной передачи заражения из Европы на территорию США, а также «продемонстрирует лидерство Соединённых Штатов перед лицом российской и китайской кампании по дезинформации».

В конце марта госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации о борьбе Соединённых Штатов с эпидемией. При этом в Госдепе не уточнили, в чём именно заключается дезинформация, и не представили каких-либо доказательств.

В МИД России утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации о коронавирусе назвали вбросом.

В свою очередь, представитель МИД Китая Хуа Чуньин напомнила, что страна с самого начала эпидемии придерживалась прозрачной и ответственной позиции, передавая всю информацию о заболевании ВОЗ и другим странам, в том числе и США.

«Американские официальные лица заявляют, что Китай распространяет ложную информацию и пропаганду. Я не знаю, какую информацию они считают ложной. Успехи Китая по борьбе с эпидемией или оказание Китаем гуманитарной помощи другим странам?» — приводит её слова РИА Новости.

Напомним, на сегодняшний день Италия является наиболее пострадавшей от коронавируса европейской страной. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число заражений там превысило 147 тыс., более 18 тыс. человек скончались.

Россия вскоре после ухудшения обстановки в Италии предложила стране помощь в борьбе с коронавирусом. Специалисты Минобороны совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию около 50 зданий и учреждений в стране. Помимо этого, российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами круглосуточно обеспечивают лечение больных коронавирусом в полевом госпитале Бергамо.

Reuters

© Yuri Gripas

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT назвал происходящее классическим проявлением американской политики.

«Когда эпидемия в Италии сойдёт на нет, американцы будут говорить, что всё случилось благодаря их помощи. Но самое главное не в том, кто поможет. Хочу сказать, что мы очень сочувствуем американскому народу, там страшные потери, молимся, чтобы у нас такого не было. Но если американцы обратятся к нам за помощью, наше руководство ничего плохого им не скажет», — отметил он.

Действия США отчасти продиктованы логикой соперничества, отметил член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов. Депутат пояснил, что Вашингтон не хочет быть в числе отстающих, несмотря на то что сам испытывает серьёзные проблемы в борьбе с пандемией.

«Думаю, их помощь в данном случае будет носить скорее символический характер, чем иметь какое-то практическое значение. Россия же, со своей стороны, будет продолжать оказывать помощь Италии, а главное, изучать процессы распространения вируса и вырабатывать эффективные методики борьбы с ним», — добавил депутат.

Стоит отметить, что ранее Еврогруппа со второго раза приняла решение о создании временного специализированного фонда для нивелирования негативного влияния пандемии COVID-19 на экономику Европы.

В итоговом заявлении Еврогруппы уточняется, что программа поддержки стран объединения, пострадавших от пандемии, будет основываться на «существующих расширенных условиях превентивной кредитной линии».

Российский военный специалист дезинфицирует пансионат для пожилых людей в Италии

© Министерство обороны РФ / РИА Новости

До этого некоторые страны ЕС раскритиковали действия Брюсселя в условиях пандемии. В частности, Италия обвинила союз и страны блока в отсутствии единства.

«Италия уже попросила задействовать механизм гражданской защиты Евросоюза для обеспечения поставок медицинских средств индивидуальной защиты. Однако, к сожалению, на призыв Еврокомиссии ни одна из стран ЕС не откликнулась. Навстречу пошёл лишь Китай. Явно не лучшее проявление европейской солидарности», — отметил представитель Италии в ЕС Маурицио Массари 10 марта в статье для издания Politico.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал мнение, что США чувствуют, что Италия становится слабым звеном в проамериканской линии в Европе.

«Сейчас ситуация сложная, и будущее внешней политики Италии далеко не однозначно. Постоянно приходит информация о том, что итальянские политики начинают снимать флаги Евросоюза, итальянская общественность выступает в поддержку дружеских шагов России с Китаем, итальянские парламентарии принимают резолюцию о необходимости снятия санкций с России», — напомнил он.

Эксперт отметил, что в сложившейся ситуации Вашингтон будет предпринимать все возможные шаги, чтобы не дать Италии выпасть из единого курса.